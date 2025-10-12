В Британии разносят слухи об отставке из близкого окружения Стармера

Во властных кулуарах Великобритании идет активное обсуждение отставки с поста советника премьер-министра Кира Стармера по нацбезопасности Джонатана Пауэлла. Об этом со ссылкой на английских чиновников пишет газета Times.

«Велись внутренние обсуждения о том, что Пауэлл должен уйти в отставку», - говорится в сообщении.

США могут принять ограничительные меры к Британии из-за Китая

Вопрос отставки назрел после развала громкого скандала со шпионажем двух британцев в пользу Китая. Двух мужчин, которых зовут одинаково – Кристофер, только фамилии различаются – Кэш и Берри, приговорили к нескольким годам заключения в 2023 году.

Однако два года спустя британцев отпустили домой. Выяснилось, что у прокуратуры просто нет никаких доказательств. А доказывать надзоре собирались угрозы нацбезопасности королевству со дня Китая.