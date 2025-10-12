Стало известно, сколько украинских беженцев готовы вернуться домой

Только 47% украинских беженцев готовы вернуться на родину при «самом оптимистичном сценарии». Такие данные приводит исследовательница института IFO Ивонн Гизинг.

«Территориальная целостность и надежные гарантии безопасности являются ключевыми предпосылками для возвращения украинских беженцев. Экономические факторы имеют меньшее значение для их готовности вернуться», — заявила эксперт.

В Швейцарии призвали отменить статус для украинских беженцев

В исследовании приняли участие свыше 2,5 тысячи украинских беженцев из 30 стран Европы. Аналитики уточнили, что самый оптимистичный сценарий включает восстановление границ 1991 года, а также гарантии безопасности через членство в НАТО. Помимо этого учитываются перспективы вступления Украины в Евросоюз, улучшение возможностей на рынке труда и борьба с коррупцией.

30 сентября бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в 2022 году имела шансы выйти на границы 1991 года, однако допустила ошибку, поставив знак равенства между возвращением территорий и завершением конфликта.

Ранее польские власти ограничили украинцам доступ к медицинским услугам.