В США раздадут деньги потомкам чернокожих рабов

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал законопроект по созданию бюро по репарациям для потомков американских темнокожих рабов. Об этом сообщили на сайте нормативных актов штата.

© Газета.Ru

Закон утверждает работу постоянного агентства для предоставления репараций потомкам рабов.

Данный шаг должен положить начало выстраиванию устойчивых институциональных механизмов, которые направлены на достижение институционального и экономического равенства, уверены законодатели.

