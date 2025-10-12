Самый возрастной мировой лидер баллотируется на восьмой срок
Президент Камеруна Поль Бийя, который в настоящее время является старейшим действующим главой государства в мире, баллотируется на восьмой президентский срок. Если 92-летний лидер одержит победу на выборах, проходящих в воскресенье, он получит возможность оставаться у власти до достижения 99-летнего возраста.
Бийя, родившийся в 1933 году, занимает второе место среди ненаследственных правителей по продолжительности нахождения у власти, уступая только президенту Экваториальной Гвинеи.
Как Камерун выбирает. За кого голосуют в стране со старейшим президентом в мире
Согласно избирательной системе Камеруна, президент избирается на семилетний срок по системе относительного большинства, где для победы достаточно набрать простое большинство голосов.
