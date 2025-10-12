Суд запретил Трампу вводить войска в Чикаго

Апелляционный суд седьмого округа США запретил американскому президенту Дональду Трампу вводить войска Национальной гвардии в Чикаго. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на судебные документы.

«Ходатайство апеллянтов об административной отсрочке отклонено в части, касающейся развертывания Национальной гвардии [в штате Иллинойс]», — указано в решении суда.

Трамп приказал направить 300 нацгвардейцев в Чикаго

В то же время суд разрешил администрации Трампа переводить войска Нацгвардии США под контроль федерального правительства.

Ранее Трамп призвал посадить мэра Чикаго Брэндона Джонсона и губернатора Иллинойса Джей Роберта Притцкера в тюрьму. Джонсон, в свою очередь, обвинил Трампа в нарушении конституции после решения направить в город 300 бойцов Нацгвардии.