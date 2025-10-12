Премьер Франции не исключил своей повторной отставки, если придется «заниматься ерундой»

Себастьян Лекорню, снова назначенный на пост премьер-министра Франции 10 октября, не исключил своей повторной отставки. Об этом пишет La Tribune Dimanche.

© Газета.ru

Политик признался, что возвращение на пост главы правительства не было для него очевидным. Он пояснил, что ушел в отставку в 6 октября, потому что условий для его работы в кабмине не было.

«Если условия снова не сложатся, то я уйду. Я не намерен заниматься ерундой», — заявил Лекорню.

Как во Франции отреагировали на переназначение Лекорню на пост премьера

6 октября он написал заявление об увольнении с должности премьер-министра Франции по собственному желанию. К тому моменту он провел на посту 27 дней. Спустя четыре дня президент Эммануэль Макрон вновь назначил Лекорню председателем правительства республики. Тот согласился возглавить кабмин «из чувства долга» и отметил, что кандидатов на пост премьер-министра Франции «было не так много».

Ранее советники французских министров начали искать работу.