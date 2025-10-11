Премьер Канады обсудил с Зеленским вопрос оказания поддержки Украины

Канадский премьер-министр Марк Карни обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским поддержку Киева в рамках так называемой «коалиции желающих», а также вопрос гарантий безопасности для Украины. Об этом информирует офис премьера, пишет РИА Новости.

© Global look

«Сегодня премьер-министр Марк Карни поговорил с Владимиром Зеленским... Лидеры подчеркнули роль Канады в работе с партнерами из "коалиции желающих" для поддержки Украины и укрепления мира и безопасности», — сказано в заявлении.

В конце августа Владимир Зеленский заявил, что Канада выделит 500 миллионов долларов Украине на производство дронов. Всего же на сайте офиса украинского лидера была указана сумма помощи от Канады в размере 1,5 миллиарда долларов.

В свою очередь, российский посол Андрей Келин рассказал, что целью так называемой «коалиции желающих» является сохранение антироссийского потенциала Украины.

В Бельгии же заявили, что «коалиция желающих» из помогающих Украине западных стран должна изменить свой подход.