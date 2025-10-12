Погибшие катарские дипломаты входили в службу протокола

Три катарских дипломата, погибших в ДТП в Египте, входили в службу протокола. Об этом сообщает Assosiated Press (АР) со ссылкой на официальных лиц.

По данным агентства, дипломаты направлялись на саммит по прекращению огня в секторе Газа в Шарм-эш-Шейхе, запланированный на 13 октября.

ХАМАС выразил Катару соболезнования в связи с гибелью дипломатов в Египте

О гибели дипломатов стало известно ранее. Сообщалось, что автокатастрофа произошла в 50 километрах от Шарм-эш-Шейха.

10 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с московским) вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Сделка стала результатом попыток президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта в Газе, включая презентацию его мирного плана из 20 пунктов.