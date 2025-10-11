На Западе сообщили о подготовке США ответных мер на ограничения Китая

Lenta.ru

Соединенные Штаты готовят ответ на меры Китая по ограничению экспорта редкоземельных металлов. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией.

Ранее на этой неделе Министерство коммерции КНР в четверг сообщило, что с 8 ноября 2025 года вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита.

«США готовят ряд возможных ответных действий, включая санкции против китайских компаний, новые экспортные ограничения и внесение китайских групп в торговый черный список», — указано в статье.

В свою очередь, американский глава Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100 процентов размер таможенных пошлин в отношении Китая. Политик считает, что Пекин занял «исключительно агрессивную позицию».

Кроме того, накануне глава Белого дома анонсировал масштабное повышение тарифов на ввозимую из Китая продукцию и другие торговые меры в ответ на попытку Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов.