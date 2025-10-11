На Западе сообщили о подготовке США ответных мер на ограничения Китая

Соединенные Штаты готовят ответ на меры Китая по ограничению экспорта редкоземельных металлов. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией.

Ранее на этой неделе Министерство коммерции КНР в четверг сообщило, что с 8 ноября 2025 года вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита.

«США готовят ряд возможных ответных действий, включая санкции против китайских компаний, новые экспортные ограничения и внесение китайских групп в торговый черный список», — указано в статье.

В свою очередь, американский глава Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100 процентов размер таможенных пошлин в отношении Китая. Политик считает, что Пекин занял «исключительно агрессивную позицию».

Кроме того, накануне глава Белого дома анонсировал масштабное повышение тарифов на ввозимую из Китая продукцию и другие торговые меры в ответ на попытку Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов.