Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ
Иран временно приостановил выполнение соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заключенного в Египте, и прекратил сотрудничество с агентством по вопросам ядерной программы. Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Иран Аббас Аракчи.
Ранее, после атак Израиля на иранские ядерные объекты 13 июня, Иран и МАГАТЭ достигли соглашения о пересмотре формата взаимодействия. США, в свою очередь, требовали полной ликвидации всех возможностей Ирана по обогащению и переработке ядерных материалов.