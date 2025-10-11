IFO: менее 50% украинцев готовы вернуться домой

Меньше 50% граждан Украины готовы вернуться домой даже при самом оптимистичном сценарии. Об этом свидетельствует опрос исследовательского института IFO.

«В самом оптимистичном сценарии ожидаемый уровень возвращения составляет 47%, в самом пессимистичном — всего 3%», — говорится в статье.

Ранее РИА Новости сообщало, что чаще других убежище в России запрашивали сирийцы и украинцы.

Президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко отмечал, что украинские cтуденты массово берут академотпуска, чтобы уехать за границу.