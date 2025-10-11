Макрон примет участие в церемонии заключения соглашения по Газе

Церемония заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа пройдёт в Египте при участии президента Франции Эммануэля Макрона.

Такую информацию приводит газета Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец. Издание отмечает, что Макрон планирует посетить Египет, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю заключения этого соглашения.

«Глава государства выразит полную поддержку реализации соглашения, которое знаменует первую фазу мирного плана», — говорится в публикации.

Ранее французский политик Флориан Филиппо сообщил, что в Париже состоялась масштабная демонстрация за отставку Макрона.