Стало известно, сколько человек вернулись в Газу после прекращения огня

В сектор Газа после достижения соглашения о прекращении огня вернулись более 500 тысяч человек. Об этом сообщила газета The Times of Israel (TOS) со ссылкой на представителя агентства гражданской обороны анклава Махмуда Бассала.

© Газета.Ru

«Со вчерашнего дня более полумиллиона человек вернулись в Газу», — сказал представитель агентства.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников , а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

В этот же день глава ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что в рамках соглашения израильские власти освободят всех палестинских женщин и детей. По его словам, на свободу выйдут 250 заключенных и 1,7 тысячи жителей анклава.