Отопительный сезон на Украине сократят на месяц
Украинское правительство приняло изменения в постановление, согласно которому отопительный сезон в стране сократят на месяц. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили местные СМИ.
Ранее глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящий отопительный сезон окажется сложнее предыдущего. По его словам, в целях экономии в стране предусмотрены отключения газа.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, в свою очередь, посоветовала жителям городов на зиму переезжать в сельскую местность из-за высокой вероятности блэкаутов.
Геополитический аналитик Виктор Коваленко спрогнозировал, что на Украине могут появиться целые города-призраки ввиду дефицита электроэнергии. Прошлой осенью глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что 70 процентов энергомощностей Украины уничтожены.