На Украине сократили отопительный сезон на месяц

Украинское правительство приняло изменения в постановление, согласно которому отопительный сезон в стране сократят на месяц. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили местные СМИ.

Ранее глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящий отопительный сезон окажется сложнее предыдущего. По его словам, в целях экономии в стране предусмотрены отключения газа.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, в свою очередь, посоветовала жителям городов на зиму переезжать в сельскую местность из-за высокой вероятности блэкаутов.

— Кабмин сократил отопительный сезон на месяц. Согласно постановлению правительства, в этом году отопительный сезон начнется 1 ноября (обычно 15 октября), а закончится 31 марта (обычно 15 апреля), — цитирует документ ТАСС.

Геополитический аналитик Виктор Коваленко спрогнозировал, что на Украине могут появиться целые города-призраки ввиду дефицита электроэнергии. Прошлой осенью глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что 70 процентов энергомощностей Украины уничтожены.