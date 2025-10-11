На Украине отсрочат отопительный сезон из-за дефицита газа

На Украине максимально будут стараться отсрочить отопительный сезон из-за дефицита газа. Об этом рассказал первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Видео с его комментарием опубликовано в Telegram-канале издания «Телеграф».

«С газом проблемы будут, особенно учитывая последние удары по добыче... Поэтому правдами и неправдами начало отопительного сезона будут откладывать», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что власти Львова решили отложить начало отопительного сезона из-за ударов по энергообъектам Украины.

Мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что грядущая зима станет самой сложной для Украины за всё время вооружённого конфликта с Россией.