В АдГ обвинили Туска в покушении на энергосуверенитет Германии

Илья Родин

Высказывания премьер-министра Польши Дональда Туска о подрыве «Северных потоков» являются посягательством на энергетический суверенитет ФРГ, заявил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. Об этом пишет РИА Новости.

В АдГ обвинили Туска в покушении на энергосуверенитет Германии
© Global Look Press

По данным агентства, глава кабмина раскритиковал авторов идеи о строительстве «Северных потоков». Кроме того, он рассказал, что выступает против выдачи Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на трубопроводе.

«Мы протестуем против слов, сказанных главой польского правительства Туском о том, что проблема с «Северным потоком-2» заключалась не в том, что трубопровод был взорван, а в том что он был построен. Такие слова являются посягательством на энергетический суверенитет Германии», — отметил Крупалла.

Поляки жестко раскритиковали Туска

По его мнению, слова Туска о нежелании выдавать подозреваемого свидетельствуют о том, что к теракту могла быть причастна Польша.

Фракция АдГ требует разъяснения в Бундестаге, в Европе и перед ООН, отметил политик.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его шокировали слова Туска о «Северных потоках».

«Дональд Туск считает нормальным, если кто-то взрывает газопровод. Это шокирует, потому что возникает вопрос: а что еще можно считать оправданным преступлением? Одно можно сказать наверняка: мы не хотим Европы, в которой премьер-министры оправдывают террористов», — подчеркнул министр.

Напомним, что две ветки трубопроводов были подорваны в ночь на 26 сентября 2022 года. Дискуссия о заказчиках и исполнителях диверсии до сих пор продолжается на общественно-политических площадках, выдвигаются различные версии.