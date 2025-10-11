В АдГ обвинили Туска в покушении на энергосуверенитет Германии

Высказывания премьер-министра Польши Дональда Туска о подрыве «Северных потоков» являются посягательством на энергетический суверенитет ФРГ, заявил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава кабмина раскритиковал авторов идеи о строительстве «Северных потоков». Кроме того, он рассказал, что выступает против выдачи Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на трубопроводе.

«Мы протестуем против слов, сказанных главой польского правительства Туском о том, что проблема с «Северным потоком-2» заключалась не в том, что трубопровод был взорван, а в том что он был построен. Такие слова являются посягательством на энергетический суверенитет Германии», — отметил Крупалла.

Поляки жестко раскритиковали Туска

По его мнению, слова Туска о нежелании выдавать подозреваемого свидетельствуют о том, что к теракту могла быть причастна Польша.

Фракция АдГ требует разъяснения в Бундестаге, в Европе и перед ООН, отметил политик.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его шокировали слова Туска о «Северных потоках».

«Дональд Туск считает нормальным, если кто-то взрывает газопровод. Это шокирует, потому что возникает вопрос: а что еще можно считать оправданным преступлением? Одно можно сказать наверняка: мы не хотим Европы, в которой премьер-министры оправдывают террористов», — подчеркнул министр.

Напомним, что две ветки трубопроводов были подорваны в ночь на 26 сентября 2022 года. Дискуссия о заказчиках и исполнителях диверсии до сих пор продолжается на общественно-политических площадках, выдвигаются различные версии.