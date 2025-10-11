В Варшаве тысячи людей вышли на демонстрацию против мигрантов

Демонстрация против мигрантов прошла на Замковой площади в центре Варшавы. Участие в ней приняло несколько тысяч человек.

© Global look

Как сообщает РИА Новости, основную часть демонстрантов составили сторонники партии «Право и справедливость».

Кроме того, в демонстрации приняли участие лидер партии Ярослав Качиньский, а также экс-премьеры Польши Матеуш Моравецкий и Беата Шидло.

Ранее французский политик Флориан Филиппо сообщил о прошедшем в Париже митинге против президента республики Эммануэля Макрона.