В Германии резко отреагировали на заявление Туска о «Северных потоках»

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла резко раскритиковал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о газопроводах «Северный поток» и пригрозил Варшаве политическим скандалом.

На своей странице в социальной сети X политик выразил протест против слов Туска, который заявил, что проблема «Северного потока-2» заключается не в его диверсии, а в самом факте строительства.

Польша может выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Хрупалла назвал такие высказывания посягательством на энергетический суверенитет Германии. Он также поставил под сомнение отказ Польши выдать ФРГ подозреваемого во взрыве газопровода гражданина Украины Владимира Журавлева, задавшись вопросом о возможной причастности самой Польши к этой диверсии.

Ранее было названо количество погибших в боях на афгано-пакистанской границе.