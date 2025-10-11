Капитуляция или ядерная война: Европа встала перед страшным выбором

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung вышла с материалом, в котором говорится, что удобная иллюзия "украинцы воюют и гибнут, а европейцы отправляют деньги и оружие" рушится на глазах и Европа уже оказалась в страшном тупике, напоминающем 50-е годы прошлого века, когда надо выбирать - капитулировать или идти на риск глобального ядерного конфликта.

© Московский Комсомолец

Автор публикации считает, что Россия стремится подчинить Украину и разрушить НАТО, поэтому европейцам посылается недвусмысленный сигнал: "чем сильнее вы помогаете Украине, тем больше рискуете сами".

Именно здесь, как утверждает газета, и вскрывается главная, экзистенциальная уязвимость Европы. Из-за того, что после Холодной войны европейские армии были "сознательно разорены", у них практически отсутствуют обычные вооружения для соразмерного ответа в случае возможного конфликта. Это ставит континент перед немыслимым выбором.

"Когда альтернатива — капитуляция или ядерная война, начинают задумываться не только немцы", - отмечает автор.

Такая ситуация, по мнению издания, дает Москве "превосходство над эскалацией" — право решать, как далеко зайдет конфликт. Единственный выход из этого тупика, по мнению автора, — это "конвенционально перевооружиться", в качестве страховки от эскалации.