В некоторых странах Европы закроют телеканалы MTV

Компания Paramount прекратит работу части музыкальных телеканалов MTV в Великобритании, Австрии и Германии. О закрытии каналов сообщил Broadband TV News со ссылкой на операторов телевизионных платформ.

© Lenta.ru

Операторы затронутых телевизионных платформ сообщили, что MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live после 31 декабря прекратят работу в Великобритании, где проработали почти 40 лет. Доступным на экранах останется MTV HD.

По информации издания, до конца 2025 года прекращение вещания также ожидается в нескольких странах Центральной и Восточной Европы — в том числе в Польше и в Венгрии. MTV может прекратить вещание и в странах Бенилюкса — Бельгии, Нидерландах и Люксембурге.

В России приостановили вещание каналов MTV и Nickelodeon в апреле 2022 года. Телеканалы перестали быть доступны для российских зрителей «по требованию правообладателя».