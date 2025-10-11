В США сообщили об обсуждении Трампом и Зеленским поставок Tоmahawk
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе сегодняшнего разговора обсуждали возможность поставок Украине ракет Tоmahawk. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника.
Источники не сообщили, что было принято какое-либо окончательное решение по этой теме.
Ранее Зеленский рассказал, что обсудил с Трампом усиление систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины после того, как российские военные нанесли удары по объектам энергетики страны.
Зеленский прокомментировал разговор с Трампом
Также он посчитал, что если Трамп завершит войну между Палестиной и Израилем, то он сможет остановить и конфликт между Россией и Украиной.