Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе сегодняшнего разговора обсуждали возможность поставок Украине ракет Tоmahawk. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

Источники не сообщили, что было принято какое-либо окончательное решение по этой теме.

Ранее Зеленский рассказал, что обсудил с Трампом усиление систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины после того, как российские военные нанесли удары по объектам энергетики страны.

«Есть хорошие варианты, сильные идеи», — написал Зеленский, добавив, что разговор с Трампом прошел продуктивно.

Также он посчитал, что если Трамп завершит войну между Палестиной и Израилем, то он сможет остановить и конфликт между Россией и Украиной.