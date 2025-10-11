Вучич: отказ от антироссийских санкций отдаляет Сербию от членства в ЕС

Отказ от введения антироссийских санкций отдаляет Белград от членства в Европейский союз. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич изданию Informer.

«Чтобы вы знали, это единственная причина, почему Сербия не очень близка к членству в ЕС... Мы придерживались... политики военного нейтралитета, потому что были честны по отношению ко всем», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее он заявлял, что с начала украинского конфликта Белград находится под большим давлением, но при этом сохраняет свою позицию об отказе от санкций против России.

Кроме того, Вучич сообщал о разочарованности Белграда, что предложение по продлению договора о поставках российского газа будет действовать до конца 2025 года.