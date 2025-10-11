Столтенберг сделал заявление о Путине

Столтенберг рассказал о приятных беседах с Путиным
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал об общении с президентом России Владимиром Путиным в начале нулевых годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованные воспоминания норвежского политика.
Книга воспоминаний Столтенберга называется «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны». На днях она поступила в продажу в Европе.
В мемуарах Столтенберг описывает свой первый визит в Москву в июне 2001 года, тогда он занимал пост премьера Норвегии. В те времена обсуждались демаркация границы между РФ и Норвегией в Баренцевом море и совместное использование Шпицбергена.
Путин произвел на Столтенберга впечатление трудолюбивого, рационального и целеустремленного человека.
«В большинстве случаев беседы проходили в приятной атмосфере. Он всегда был хорошо подготовлен к темам, которые мы обсуждали. С русскими можно сотрудничать, и они соблюдают достигнутые договорённости», — написал экс-генсек НАТО.
Бывший генсек НАТО рассказал о разочаровании Меркель
По его словам, эту мысль он пытался донести коллегам по альянсу.
Столтенберг отметил, что в 2021 году его отношение к Владимиру Путину изменилось из-за ситуации вокруг Украины, но он «продолжал работать над поддержанием диалога». Он добавил, что «было ошибкой демонизировать русских».