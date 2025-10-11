Столтенберг сделал заявление о Путине

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал об общении с президентом России Владимиром Путиным в начале нулевых годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованные воспоминания норвежского политика.

Книга воспоминаний Столтенберга называется «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны». На днях она поступила в продажу в Европе.

В мемуарах Столтенберг описывает свой первый визит в Москву в июне 2001 года, тогда он занимал пост премьера Норвегии. В те времена обсуждались демаркация границы между РФ и Норвегией в Баренцевом море и совместное использование Шпицбергена.

Путин произвел на Столтенберга впечатление трудолюбивого, рационального и целеустремленного человека.

«В большинстве случаев беседы проходили в приятной атмосфере. Он всегда был хорошо подготовлен к темам, которые мы обсуждали. С русскими можно сотрудничать, и они соблюдают достигнутые договорённости», — написал экс-генсек НАТО.

Бывший генсек НАТО рассказал о разочаровании Меркель

По его словам, эту мысль он пытался донести коллегам по альянсу.

Столтенберг отметил, что в 2021 году его отношение к Владимиру Путину изменилось из-за ситуации вокруг Украины, но он «продолжал работать над поддержанием диалога». Он добавил, что «было ошибкой демонизировать русских».