Задумчивый Пашинян пожелал всем хорошего дня под песню Земфиры о любви

Армянский премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в Telegram-канале видео, на котором он задумчиво сидит за столом под песню Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) «П.М.М.Л.».

На записи политик в белой рубашке и галстуке, вероятно, находится в рабочем кабинете. Он сидит в кресле за письменным столом с несколькими телефонами. На заднем фоне виден шкаф с книгами. Премьер-министр смотрит перед собой и слушает песню, а на словах «Прости меня, моя любовь» переводит взгляд на камеру.

«Доброе утро и хорошего дня всем вам», — подписал глава правительства пост с роликом.

В январе этого года Пашинян опубликовал видео поездки на работу на ереванском метро. Решение изменить любимому велосипеду он объяснил неподходящей погодой. На кадрах видно, как Пашинян покупает билет, оплачивая его по QR-коду, и спускается в метро. На эскалаторе находятся другие люди, однако они едут поодаль.