В Нотр-Даме найдено письмо с предупреждением о "резне" в эти выходные

В соборе Парижской Богоматери нашли письмо с предупреждением о теракте в эти выходные. В послании неизвестный призывал «не открывать двери собора, потому что там спрятаны ножи, чтобы устроить резню». Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

Анонимное письмо нашел ризничий. Послание было напечатано на машинке и размещено возле свечей. В нем утверждалось, что 11 и 12 октября в соборе произойдет нападение.

«Не открывайте собор 11 и 12 октября, там будут иностранные гости, которые, благодаря помощи других посетителей, уже спрятали в соборе ножи в последние дни, они устроят резню. Пожалуйста, не открывайте собор», — говорилось в записке.

О находке немедленно сообщили полиции. Эвакуация в культовом сооружении не проводилась, но собор тщательно обыскали, чтобы «устранить сомнения».

В субботу утром, перед открытием, собор вновь обыскали. Ничего опасного не нашли, Нотр-Дам остается открытым для публики.

Это не первый подобный инцидент. В апреле 2024 года на скамейке в соборе нашли лист бумаги, на котором было написано: «В пасхальное воскресенье в соборе произойдет нападение».