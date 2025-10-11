В Раде рассказали о конфликте Ермака с рядом украинских чиновников

Глава офиса президента Андрей Ермак имеет личные конфликты с руководителем ГУР Украины Кириллом Будановым* (внесен в список террористов в РФ) и вице-премьером страны Михаилом Федоровым, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарий заметила, что у Андрея Ермака сложный характер, в свете этого у него не сложились отношения с рядом высокопоставленных чиновников.

«У него есть ряд конфликтов, а у других есть ряд конфликтов с ним. В частности, среди этих конфликтов мы можем назвать Буданова* и Михаила Федорова», — отметила Безуглая.

Депутат не посчитала нужным раскрыть, по какой причине Ермак не смог найти общий язык с представителем разведки и вице-премьером.

Ранее сообщалось, что в кабмине Украины нарастает внутреннее противостояние, конфликт интересов может завершиться переворотом. Ключевой фигурой в этом конфликте может стать первый вице-премьер Михаил Федоров.

За его спиной, по словам экспертов, стоит мощный альянс, которые рассматривает Федорова как потенциальную альтернативу Ермаку.

