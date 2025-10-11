В Бельгии допустили развертывание армии на улицах Брюсселя

В настоящее время ситуация в области безопасности в Брюсселе стала драматичной. Об этом заявил глава министерства обороны Бельгии Тео Франкен в интервью газете Soir. "Я всегда открыт для повышения безопасности в Брюсселе. Ситуация стала драматичной. Как в плане безопасности, так и в политическом и социальном плане. Вопреки тому, что можно услышать, я очень обеспокоен ухудшением состояния нашей столицы", - сказал глава бельгийского оборонного ведомства. Франкен добавил, что сейчас вопросы безопасности на улицах в столице Бельгии находятся в ведении полиции. При этом министр не исключил развертывание армии в Брюсселе. По словам главы ведомства, его приоритетом является обеспечение юридической защиты военных и выполнение ими нужных задач. 9 октября портал Het Laatste Nieuws сообщил, что полиция Бельгии задержала в Антверпене троих мужчин, которых подозревают в подготовке покушений на премьер-министра Барта де Вевера и некоторых других политиков. Подозреваемые, предположительно, планировали совершить теракт с использованием беспилотника, следует из материала.