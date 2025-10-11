Стало известно о разочаровании Байдена после выхода из президентской гонки

Экс-президент США Джо Байден с трудом приспосабливается к тихой, размеренной жизни, он все еще огорчен тем, что его вынудили выйти из предвыборной гонки, пишет в статье для Washington Post обозреватель Ясмин Абуталеб.

Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу занимавшей тогда должность вице-президента страны Камалы Харрис.

«Годами проработавший в политике [Байден] с трудом приспосабливается к более тихой, незаметной жизни и по-прежнему испытывает горечь от того, что его вынудили выйти из [предвыборной] гонки 2024 года», — отметила автор статьи.

По ее словам, 46-й президент ненасытно «поглощает» новости и регулярно обсуждает со своей командой советников, следует ли высказываться о последних действиях и словах президента США Дональда Трампа, в особенности, стоит ли комментировать нападки действующего лидера в отношении него.

В частности, Байден общается с такими давними союзниками, как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес и сенатор Дж. Берни Сандерс.

ЦРУ рассекретило данные о коррупции семьи Байдена на Украине

Кроме того, экс-президент проходит лучевую и гормональную терапию в рамках лечения рака предстательной железы.