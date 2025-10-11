СМИ рассказали, как Трамп добился сделки по прекращению огня в секторе Газа

Жесткое давление президента США Дональда Трампа на Израиль после удара по Катару стало отправной точкой для прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и источники в Белом доме.

Отмечается, что Трамп стал гораздо более резким и прямолинейным, и после удара по Дохе необходимость мирного соглашения стала еще более необходимой. Это позволило президенту США оказать максимальное давление на Израиль, что он и сделал. И это действительно заставило Израиль согласиться на мир, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Издание пишет, что формально мирный план Трампа из 20 пунктов удовлетворяет и Израиль. Согласно нему, израильские заложники освобождаются, а радикальное палестинское движение ХАМАС должно покинуть сектор Газа.

Однако источники в Белом доме сомневаются в том, что этот план удастся реализовать в полном объеме.

9 октября Трамп сообщил, что Израиль и движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в палестинском анклаве.