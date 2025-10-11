Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о начале сбора подписей против военных планов Евросоюза (ЕС). Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, несколько недель назад в Копенгагене был представлен Брюссельский военный план. В соответствии с ним Европа продолжит оказывать финансовую помощь Украине для продолжения боевых действий.

«Мы не можем смотреть на это, бездействуя! Надо еще раз продемонстрировать, что венгерский народ не хочет войны. Вот почему сегодня начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя», — написал политик.

Ранее Орбан обвинил спецслужбы Украины во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Он заявил, что украинцы уже «находятся в смартфонах» венгров.