Орбан опубликовал видео с «тисафоном» Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал сатирическое видео, сгенерированное ИИ. На кадрах Владимир Зеленский представляет «тисофон» — смартфон с украинским шпионским приложением, сообщает РИА Новости.

На видео Зеленский стоит на сцене и представляет новый «тисафон». На экране устройства изображены трезубец и эмблема оппозиционной венгерской партии «Тиса».

«А сейчас я представляю новый «тисафон». Быстрый, умный, и все твои данные в безопасности у меня в Киеве. «Тисафон». Сделано на Украине. Дистрибьютер Петер Мадьяр», — рассказывает Зеленский.

При этом он говорит по-венгерски с сильным украинским акцентом, а лидер «Тисы» Петер Мадьяр сидит в зале и аплодирует ему.

"Европа на пороге войны": Орбан поднимает венгров на борьбу

Накануне Орбан сообщил, что украинская разведка поддерживает венгерскую оппозицию. Политик предупредил, что за гражданами могут следить с помощью смартфонов.