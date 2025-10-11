В Молдавии рассказали о сценариях с Приднестровьем при вступлении в ЕС

Власти Молдавии рассматривают два возможных сценария вступления в ЕС с учетом Приднестровья. Об этом заявил лидер правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу, сообщает РИА Новости.

В интервью СМИ Гроссу заявил, что Кишинев рассматривает два варианта возможного присоединения к ЕС с учетом существования Приднестровской Молдавской Республики.

«Первый — чтобы Республика Молдова вступила в Европейский союз единым шагом, включая Приднестровье. Второй — чтобы процесс проходил в два этапа: сначала территории, контролируемые конституционными органами, а затем левый берег Днестра», — сказал политик.

По его словам, Кишинёв готов работать с Приднестровьем, чтобы «сближение с европейскими структурами происходило постепенно и без давления».

Гросу исключил силовые сценарии в отношении Приднестровской Молдавской Республики, и выразил уверенность, что европейская интеграция «поможет сблизить и объединить страну».

Ранее власти Приднестровья заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. В Тирасполе указывают, что Кишинев уклоняется от процесса урегулирования замороженного конфликта.

Молдавия стала кандидатом в члены ЕС в 2022 году. Это не гарантирует принятие республики в европейский блок. Так, старейшим кандидатом на вступление в ЕС является Турция, получившая этот статус в 1999 году.