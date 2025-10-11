Трамп рассказал, как в Газе собирают заложников-израильтян

Израильтяне, удерживаемые ХАМАС, должны вернуться на родину в понедельник. Сейчас живых заложников и тела умерших собирают по всему сектору Газа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает «Аль-Джазира».

Выступая перед журналистами в Белом доме поздно вечером в пятницу, Трамп заявил, что понедельник станет «грандиозным» днем. По словам президента, ХАМАС обменяет всех 48 израильских пленников (как живых, так и умерших) на 2000 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

«Некоторые из этих тел извлекаются из земли прямо сейчас, пока мы говорим. Они работают над этим прямо сейчас. Это трагедия. Это трагедия», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что живые пленники, все еще удерживаемые в секторе Газа, «находятся в довольно тяжелых условиях», и лишь немногие знают их точное местонахождение.

Трамп заявил, что планирует поехать в Каир на этих выходных, а также выступить в израильском Кнессете.

По условиям мирного соглашения, заключенного при посредничестве США, ХАМАС согласился освободить всех пленников в течение 72 часов после начала прекращения огня.

Трамп заявил о консенсусе по большинству положений мирного плана по Газе

Правительство Израиля ратифицировало соглашение о прекращении огня рано утром в пятницу. Начался вывод солдат из районов сектора Газа.