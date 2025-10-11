Экс-генсек НАТО поделился впечатлениями от встреч с Путиным и Лавровым
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил российского лидера Владимира Путина.
Соответствующая информация следует из новой книги политика.
— В большинстве случаев беседы проходили в приятной атмосфере. Он всегда был хорошо подготовлен к темам, которые мы обсуждали, — отметил он.
По его словам, он сразу был уверен в том, что с Россией можно выстроить хорошие отношения. Также предполагалось и соблюдение достигнутых договоренностей.
Столтенберг не обошел стороной и встречу с действующим министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Кроме того, за время работы он успел поучаствовать в переговорах с Александром Грушко, который до 2021 года был постоянным представителем России при альянсе. На данный момент он занимает пост заместителя министра иностранных дел, передает РБК.
По данным издания American Thinker, с самого начала конфликта на Украине Путин посылал Западу четкий сигнал, что любые попытки расширения влияния НАТО на восток получат решительный ответ.
В зарубежных СМИ также появилась информация о том, что Североатлантический альянс хочет провести военные учения на границе с Россией.