Экс-генсек НАТО поделился впечатлениями от встреч с Путиным и Лавровым

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил российского лидера Владимира Путина.

Соответствующая информация следует из новой книги политика.

— В большинстве случаев беседы проходили в приятной атмосфере. Он всегда был хорошо подготовлен к темам, которые мы обсуждали, — отметил он.

По его словам, он сразу был уверен в том, что с Россией можно выстроить хорошие отношения. Также предполагалось и соблюдение достигнутых договоренностей.

Столтенберг не обошел стороной и встречу с действующим министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Кроме того, за время работы он успел поучаствовать в переговорах с Александром Грушко, который до 2021 года был постоянным представителем России при альянсе. На данный момент он занимает пост заместителя министра иностранных дел, передает РБК.

Экс-генсек НАТО сообщил о «болезненном разговоре» с Зеленским в начале СВО

По данным издания American Thinker, с самого начала конфликта на Украине Путин посылал Западу четкий сигнал, что любые попытки расширения влияния НАТО на восток получат решительный ответ.

В зарубежных СМИ также появилась информация о том, что Североатлантический альянс хочет провести военные учения на границе с Россией.