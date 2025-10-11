"Европа на пороге войны": Орбан поднимает венгров на борьбу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил сбор подписей в стране против военных планов лидеров Евросоюза.

"Нас ждет жаркая осень. Европа стремительно приближается к войне. Несколько недель назад в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена", - написал глава правительства на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что Венгрия этого не хочет и поэтому ЕС развернул против нее кампанию по дискредитации.

"Арсенал широкий: обвинения в шпионаже, скандалы с фейковыми новостями и юридические манипуляции", - уточнил премьер. "Мы не можем стоять в стороне и наблюдать за этим! Мы должны еще раз показать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем в каждом городе и каждой деревне, потому что сейчас нам нужен каждый миролюбивый венгр!" - заключил Орбан.

Ранее правительство Венгрии заявляло, что будет определять свою позицию относительно конфликта на Украине и планов Евросоюза, руководствуясь мнением граждан страны, в том числе результатами сбора подписей под петицией против военных планов Брюсселя. Ожидается, что этот документ будет направлен лидерам ЕС.