Экс-генсек НАТО сообщил о «болезненном разговоре» с Зеленским в начале СВО

Экс-гесек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале СВО.

Об этом свидетельствуют мемуары бывшего главы НАТО.

«Мы поддерживали Украину, но мы не хотели умирать за нее. Это была суровая реальность, и я не мог давать Зеленскому ложные надежды», — цитирует мемуары Столтенберга РБК.

Он подчеркнул, что понимал отчаянное положение, но закрытие воздушного пространства привело бы к тому, что НАТО напрямую был втянут в конфликт с Россией.

Ранее Йенс Столтенберг уже упоминал о своих попытках убедить Зеленского рассмотреть возможность территориальных уступок, ссылаясь на «финское решение». Эти предложения были отвергнуты украинской стороной, которая настаивала на международных гарантиях безопасности, включая членство в НАТО.