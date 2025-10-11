Джонсон призвал направить западных военных на Украину «прямо сейчас»
Бывший британский премьер Борис Джонсон призвал направить на Украину западных военных. По его мнению, большая часть страны сейчас безопасна, сообщает РИА Новости.
В статье для Daily Mail Джонсон пишет, что военные НАТО должны немедля отправиться на Украину, их следует дислоцировать «вдали от фронта». Войска «не будут задействованы в боевых действиях ни при каких обстоятельствах».
«Их задача — оказывать поддержку вдали от фронта, занимаясь логистикой и обучением. Поскольку большая часть Украины безопасна, нет никаких причин, по которым они не могли бы поехать сейчас», — пишет Джонсон.
Российские политики и дипломаты ранее неоднократно заявляли, что появление НАТО на Украине категорически неприемлемо. Это вызовет резкую эскалацию конфликта.