ХАМАС не будет присутствовать на подписании соглашения о прекращении огня

Делегация ХАМАС не будет участвовать в подписании соглашения о прекращении огня в Газе, сообщил AFP в субботу Хоссам Бадран, член политического бюро организации, подчеркнув, что палестинское движение действует "через катарских и египетских посредников".

Он также заявил, что идея выдворения членов ХАМАС из Газы, включенная в мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению войны на палестинской территории, является "абсурдной".

"Лидеры ХАМАС в секторе Газа находятся на своей земле, на земле, где они жили, среди своих семей и своего народа. Поэтому естественно, что они остаются там. Говорить об изгнании палестинцев, независимо от того, являются ли они членами ХАМАСа или нет, со своей земли абсурдно и бессмысленно", - сказал Бадран.

По его словам, переговоры по второму этапу плана о перемирии будут "более сложными".

"Второй этап переговоров требует более сложных обсуждений и не будет таким простым, как первый этап. Есть много сложностей, которые могут потребовать более длительных переговоров", - добавил он.

Тем временем десятки тысяч палестинцев вернулись в сильно разрушенную северную часть сектора Газа 10 октября, когда при посредничестве США вступило в силу соглашение о прекращении огня, которое породило надежды на прекращение войны между Израилем и ХАМАСом. 48 израильских заложников, около 20 из которых считаются живыми, должны быть освобождены в ночь с воскресенья на понедельник.

Остаются вопросы о том, кто будет управлять Газой по мере того, как израильские войска постепенно отступают, и будет ли ХАМАС разоружаться, как того требует план Трампа по прекращению огня. Нетаньяху, который в одностороннем порядке разорвал перемирие в марте, намекнул, что Израиль может возобновить свое наступление, если ХАМАС не откажется от своего оружия. Израильские военные заявили, что продолжат оборонительные операции на примерно 50 процентах территории Газы, которую они все еще контролируют, после отступления к согласованным в рамках сделки линиям.