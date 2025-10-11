В Киеве обнаружено тело одного из крупнейших криптопредпринимателей Украины, сообщает Telegram-канал Mash.

Тело 32-летнего бизнесмена и блогера Константина Ганича (он же Костя Кудо) нашли сегодня ночью на Оболони в собственном Lamborghini Urus с зарегистрированным на него оружием, отмечает Mash.

Отмечается, что накануне бизнесмен жаловался на финансовые проблемы и депрессию. Затем он отправил прощальное сообщение близким. Константин Ганич был директором «Ассоциации трейдеров Украины». Помимо Lamborghini Urus, он владел единственной на Украине Ferrari 296 B стоимостью 15 млн гривен (₽29,3 млн).

Подозреваемый в убийстве Парубия совершил преступление из мести украинской власти

До этого эстонские пограничники перекрыли автомобильную дорогу, которая частично проходит через «Саатсеский сапог» Псковской области России