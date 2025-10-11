Премьер Франции «Лекорню Второй» прокомментировал свое назначение

«Новый старый» премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что принял свое повторное назначение «по долгу службы». Об этом сообщает BFMTV.

Лекорню в субботу прокомментировал свое повторное назначение.

«Все вопросы, поднятые» во время консультаций с партиями, будут открыты для парламентских дебатов», — пообещал Лекорню.

Он заявил, что сделает все возможное для принятия госбюджета до конца года и решения проблем французов, которые утомлены и раздражены политическим кризисом. По его словам, нестабильность наносит ущерб имиджу Франции и ее интересам.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон повторно назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром.

Партия La France insoumise, Коммунистическая партия Франции, Национальное объединение и зеленые заявили, что возмущены этим назначением. Недовольные называют премьера «Лекорню Вторым» и обещают, что его правительство не сможет работать.

Французские СМИ пишут, что «мы находимся в сумасшедшем доме», а президент Макрон «должен выйти из маразма любой ценой», чтобы угроза досрочных президентских выборов не становилась все более реальной.