Канцлер ФРГ Фридрих Мерц получил сильный удар после слов о России, рассказал в соцсети Х глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Накануне сопредседатель и кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель в ходе выступления в Бундестаге призвала главу правительства, выступающего за эскалацию конфликта с Россией, записаться в ряды ВСУ и отправиться на передовую.

«Вайдель наносит сильный удар по Мерцу и евроястребам!, — отметил Филиппо.

Политик заметил, что вслед за Мерцем на фронт следует отправиться президенту Франции Эммануэлю Макрону, главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и ряду других политиков.

Ранее полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что главы государств и правительств европейских стран говорят о российской угрозе, чтобы удержаться у власти.