В соцсетях появился ролик, где президент США Дональд Трап играет в гольф под композицию казахстанского рэпера на русском языке. Видео опубликовала команда американского лидера, сообщает РИА Новости.

На кадрах Трамп и его внучка Кай играют в гольф. Также президент катается на гольф-каре. При этом фоном звучит композиция «Не расслабляйся» казахстанского рэпера Скриптонита (Адиля Жалелова). Песня исполняется на русском языке.

Видео опубликовано в неофициальных аккаунтах Трампа, в частности, в «Тик-Ток». Ранее они использовались в предвыборной кампании, а теперь в ходят в сетку личных соцсетей президента.