Столтенберг вспомнил о назвавшем Зеленского занозой в заднице Байдене

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что экс-президент США Джо Байден называл Владимира Зеленского занозой в заднице. Об этом он написал, описывая закулисные события саммита альянса в Вильнюсе, передает РБК.

По словам Столтенберга, это произошло во время обсуждения итоговой декларации встречи. Американская сторона была раздражена позицией Киева и формулировками, касающимися поддержки Украины.

Ранее положения документа согласовывались с украинской стороной, однако незадолго до публикации Зеленский выступил с критикой. Он написал в X (бывший Twitter), что расплывчатые формулировки позволяют «вести переговоры с Россией о членстве Украины в НАТО».