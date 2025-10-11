В ЕС бюрократия заблокировала инновационную краску, позволяющую кораблям экономить топливо

Европейские корабли могут отставать от азиатских по скорости и экономии топлива из-за медлительности и нерасторопности бюрократии ЕС выдать в вопросе использования инновационной краски. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По информации издания, шведский стартап I-Tech разработал краску на основе медетомидина, который повышает активность ракообразных, которые от этого не прикрепляются к днищам кораблей, что уменьшает сопротивление в воде во время хода судна. Так, по мнению экспертов издания, если 10% корпуса судна покрыты ракушками, при равной скорости расход топлива увеличивается примерно на 40%.

Как отмечается, что I-Tech впервые подал заявку на соответствие европейским стандартам в 2009 году, однако из-за бюрократических проволочек и проверок до сих пор не получил разрешения на продажу инновационной краски в Евросоюзе. В то же время компания уже более 15 лет успешно осуществляет продажи в таких странах, как Китай, Южная Корея и Япония.

