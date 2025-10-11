Ким Чен Ын высказался о позиции Северной Кореи по Украине

Позиция Пхеньяна по украинскому вопросу остается ясной и последовательной, рассказал во время встречи с замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Медведев посетил КНДР для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи.

«Мы в соответствии с духом договора, который заключен между двумя странами, будем всегда мощно поддерживать позицию правительства и народа России, которые устремлены устранить первопричины украинского кризиса, а также защитить суверенитет, интересы безопасности, а также территориальную целостность», — отметил Ким Чен Ын.

Пхеньян высоко оценивает то, что Москва всесторонне поддерживает справедливый выбор, а также усилия Корейской народно-демократической республики защитить обстановку безопасности государства, подчеркнул лидер КНДР.

По его словам, визит российской делегации в КНДР на празднование 80-летия создания ТПК имеет особое значение.

Медведев высказался о позиции КНДР по СВО

Ким Чен Ын уточнил, что этот шаг со стороны Москвы является мощной поддержкой и помощью народу КНДР и Трудовой партии.

«Всегда быть с Российской Федерацией, всегда близко находиться с Москвой —это незыблемая воля и выбор правительства нашей республики», — отметил глава Северной Кореи.

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что для России исключительно важной является последовательная позиция КНДР по поводу СВО.