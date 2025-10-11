Президент США Дональд Трамп с юмором отозвался о беседе с лауреатом Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо. По словам главы Белого дома, во время разговора с оппозиционным экс-депутатом венесуэльского парламента он не просил отдать ему Нобелевскую премию мира.

Суть разговора он передал, общаясь с журналистами в Белом доме 10 октября. Президент отметил, что Мачадо сама позвонила ему и заявила, что принимает Нобелевскую премию мира в его честь.

"Я не попросил тогда отдать ее мне. Думаю, она вполне могла бы это сделать. Она была очень любезна. Я помогал ей все это время, Венесуэле нужна огромная помощь", — прокомментировал Трамп од смех присутствующих журналистов.

Президент США подчеркнул, что ему удалось спасти миллионы жизней и он рад этому.

Марию Корину Мачадо удостоили Нобелевской премии мира 10 октября 2025 года за "неустанные усилия по продвижению демократических прав в Венесуэле". Несмотря на это признание, по данным опросов, 64% венесуэльцев относятся к экс-депутату негативно.

Трамп поблагодарил Путина за слова о Нобелевской премии мира

На фоне этого, Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает эту премию. По мнению ряда экспертов, его участие в достижении соглашения о прекращении огня в Газе могло увеличить его шансы на получение награды. В ответ на это, представители Белого дома подчеркнули, что Трамп намерен продолжать спасать жизни людей, независимо от получения Нобелевской премии.