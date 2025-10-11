В США улыбку Путина на «Валдае» связали с окончанием конфликта на Украине

Улыбка президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» говорит о возможном приближении конца украинского конфликта.

Об этом на своем YouTube-канале заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на «Валдае» тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу», — подчеркнул он.

Путин выступил на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября. Мероприятие длилось почти четыре часа, и за это время глава государства успел ответить на десятки вопросов и затронуть ключевые темы внешней политики России.

Путин прокомментировал реакцию Запада на его выступление на «Валдае»

Так глава государства ответил на вопрос о том, что будет делать Россия в ответ на милитаризацию Европы. По его словам, ответ будет весьма убедительным. Путин уточнил, что, если какие-либо страны захотят «потягаться с Россией», то «пусть попробуют».

О чем еще говорил Путин на форуме — в материале «Газеты.Ru».