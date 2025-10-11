Тысячи палестинцев начали возвращаться в город Газа

Тысячи палестинцев двинулись с юга анклава в сторону города Газа после того, как в пятницу вступило в силу соглашение о прекращении огня. И хотя там их ждут руины, они рады вернуться домой, пишет CNN.

Телеканал публикует кадры, снятые с дронов, на которых только руины: "нет ни инфраструктуры, ни электричества, ни водопровода".

По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), палестинцам разрешено перемещаться с юга на север по прибрежной улице Аль-Рашид и дороге Салах ад-Дин в центре сектора Газа.

Армия обороны Израиля сообщила CNN, что после приказа об эвакуации город покинули 640 000 человек - около 90% довоенного населения Газы.

В пятницу медицинские бригады из больницы Аль-Рантиси вернулись на работу и обнаружили, что ее здание полностью разрушено. Замминистра здравоохранения Газы Юсеф Абу Аль-Риш показал видео с места событий, на котором нет ничего, кроме развалин и уничтоженного медицинского оборудования.

Мохаммед Абу Салмия, директор больницы "Аль-Шифа" на севере страны, сообщил CNN, что из руин Газы были извлечены тела по меньшей мере 33 погибших палестинцев после того, как израильские военные покинули некоторые районы города.

По данным Guardian, израильские войска отошли на новые согласованные позиции. Ожидается, что ХАМАС освободит 20 израильских заложников, после чего Израиль выпустит из тюрем 250 палестинцев, приговоренных к длительным срокам, а также еще 1700 человек, задержанных во время войны.

В совместном заявлении, опубликованном вечером в пятницу, ХАМАС, "Исламский джихад" и Народный фронт освобождения Палестины отвергли любую "иностранную опеку" над сектором Газа, заявив, что управление им является исключительно внутренним делом Палестины. Они, однако, выразили готовность воспользоваться помощью арабских и международных организаций в восстановлении территории.

Базель Наим, высокопоставленный лидер ХАМАС, заявил в интервью Sky News, что группировка не намерена разоружаться, вопреки плану Трампа.

Между тем, на начальном этапе вывода войск израильские силы заявили, что будут контролировать 53% территории сектора Газа до освобождения всех заложников.