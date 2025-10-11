Экс-премьер Джонсон призвал НАТО отправить военных на Украину прямо сейчас

Так называемая "коалиция желающих" должна отправить военных стран НАТО на Украине уже сейчас. Об этом в материале для Daily Mail заявил экс-премьер Британии Борис Джонсон.

"Что касается коалиции желающих, западных военных на Украине - давайте займемся этим прямо сейчас", - подчеркнул он.

При этом, с точки зрения политика, отправленные войска не должны принимать участия в боевых действиях, а заниматься сугубо логистикой и обучением ВСУ.

На этом фоне глава американского минфина Скотт Бессент говорил, что власти Соединенных Штатов ни при каких обстоятельствах не задействуют свои войска в конфликте на Украине. Бессент добавил, что американская сторона будет продавать оружие, а представители европейских стран будут передавать его Украине.