Экс-премьер Джонсон призвал НАТО отправить военных на Украину прямо сейчас
Так называемая "коалиция желающих" должна отправить военных стран НАТО на Украине уже сейчас. Об этом в материале для Daily Mail заявил экс-премьер Британии Борис Джонсон.
"Что касается коалиции желающих, западных военных на Украине - давайте займемся этим прямо сейчас", - подчеркнул он.
При этом, с точки зрения политика, отправленные войска не должны принимать участия в боевых действиях, а заниматься сугубо логистикой и обучением ВСУ.
На этом фоне глава американского минфина Скотт Бессент говорил, что власти Соединенных Штатов ни при каких обстоятельствах не задействуют свои войска в конфликте на Украине. Бессент добавил, что американская сторона будет продавать оружие, а представители европейских стран будут передавать его Украине.
"Поэтому могу сказать одно: США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия, ни в какую-либо другую ситуацию", — заявил он.