В Киеве поздравили лауреата Нобелевской премии из Венесуэлы, наплевав на Трампа

Глава комитета Верховной Рады Украины по международным делам Александр Мережко оказался в центре скандала из-за своего заявления о присуждении Нобелевской премии мира.

© Московский Комсомолец

Парламентарий от партии «Слуга народа» выразил радость в связи с победой венесуэльской оппозиционерки Марии Корини Мачадо.

«Очень рад, что Нобелевскую премию мира абсолютно заслуженно получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корини Мачадо», – написал Мережко.

Этот пост был сделан на фоне сообщений о разочаровании администрации Белого дома тем, что премию не получил президент США Дональд Трамп.

В настоящее время оригинальная публикация удалена со страницы нардепа, однако ее скриншот обнародовал его коллега по фракции Максим Бужанский.

Бужанский прокомментировал ситуацию с иронией: «Ничего необычного, просто глава международного комитета Рады работает над укреплением украино-американских отношений».

Он попросил коллег по комитету оставить Мережко без доступа к соцсетям.

Данный инцидент вызвал резонанс, поскольку публичная поддержка Мережко решения Нобелевского комитета выглядит как демонстративная позиция в противоречии с ключевым союзником Украины.